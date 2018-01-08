8 Января 2018 15:17

Танцы, музыка, искусство и даже компьютерная грамота и шахматы. В Марьиной Горке после капитального ремонта открылся центр детского творчества. Заниматься здесь будут почти полторы тысячи человек из всего района, но если понадобится, примут еще столько же, говорят педагоги.

Как готовят акробатические номера в новом классе и кто прописался в самой шумной комнате, знает Антонина Станкевич.

Двухэтажка почти в самом центре Марьиной Горки сразу же бросается в глаза. Догадаться, что главные посетители здания дети, совсем не сложно.

В этом классе всегда многолюдно. Хореографический кружок - один из самых популярных. Хотелось бы, чтобы и среди мальчиков, но... как есть. Новому помещению здесь не нарадуются. Хореограф Светлана признается, некоторые из учениц за два года танцевального стажа не знакомы с азами классики, но сейчас с легкостью все наверстают. Теперь у девочек есть самый необходимый инструмент обучения - танцевальный станок!

Этот коллектив обычно занимается первым или последним - как повезет. И несложно догадаться почему.

Друзья Никита, Егор и Илья и не таят своих планов на будущее: стать великим барабанщиком - заветная мечта. Первые шаги для ее реализации как раз и делают здесь, в центре детского творчества. Помогают в этом опытные педагоги.

Такие центры творчества сегодня есть в каждом городе. Ведь дополнительное образование нужно каждому школьнику, считают эксперты. Что касается обязательного образования, то проблема с недостатком садиков и школ постепенно решается. Два новых учреждения - сад и школу - построят в этом году в Минском районе, это, пожалуй, самый проблемный пункт на карте Минской области.

Сейчас в новом центре детского творчества в Марьиной Горке обучаются почти полторы тысячи человек. В планах - открыть здесь кружки по техническому творчеству, робототехнике и конструированию. Такие знания помогут детям в будущем получить перспективные профессии.