В.Макей: Расширение сотрудничества с белорусами зарубежья способствует развитию страны в различных отраслях

28 Декабря 2017 19:02

Министр иностранных дел нашей страны не изменил дипломатии и поздравил учеников и преподавателей Рижской белорусской школы имени Янки Купалы и Вильнюсской белорусской гимназии имени Франциска Скорины. Владимир Макей отметил, что расширение сотрудничества с белорусами зарубежья способствует развитию страны в различных отраслях.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси:

"То, что мы начали более плотно заниматься проблематикой взаимодействия, развития сотрудничества с белорусами зарубежья, очень важно для нашего государства. Это будет способствовать его развитию в различных отраслях: и в экономической, и в политической, и в гуманитарной, и в культурной. Министерстве иностранных дел разработан соответствующий план взаимодействия с соотечественниками, и эта работа активно развивается".

Владимир Макей рассказал ребятам о стране, ее традициях и достижениях. Ученики интересовались у министра его мнением о перспективных профессиях, спрашивали, чем гордятся в Беларуси больше всего, как стать и тяжело ли быть таким высокопоставленным дипломатом.