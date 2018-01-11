Главная>>Общество>>В Мачулищах отрабатывают сложные элементы летной подготовки
Общество
RSS
В Мачулищах отрабатывают сложные элементы летной подготовки
Скачать Поделиться

11 Января 2018 07:10

В Мачулищах отрабатывают сложные элементы летной подготовки

Командный состав 50-й смешанной авиационной базы отрабатывает сложные элементы летной подготовки. В эти дни на аэродроме в Мачулищах особенно шумно - экипажи самолетов и вертолетов выполняют пилотирование на предельно малых высотах и посадку воздушных судов с использованием радиолокационных систем. Все полеты проходят в приборных метеоусловиях. Одновременно выполняются проверки экипажа на классность.

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы: "Новый календарный год всегда начинается с командирских полетов. На этой неделе мы выполним пять летных смен. Также подготовка молодого летного состава, выпускников прошлого учебного года. И мы приступаем к подготовке международного авиационного конкурса "Авиадарс-2018". Готовим сразу шесть экипажей: два основных и резервные, как на вертолетах Ми-8, так и на вертолетах Ми-24".

Тренировка направлена на совершенствование воздушной выучки и выработку единого подхода в обучении пилотов.

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 10.01.2018 21:27 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 11 января Прагноз надвор'я на 11 студзеня 10.01.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 11 января

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =