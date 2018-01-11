В Мачулищах отрабатывают сложные элементы летной подготовки

11 Января 2018 07:10

Командный состав 50-й смешанной авиационной базы отрабатывает сложные элементы летной подготовки. В эти дни на аэродроме в Мачулищах особенно шумно - экипажи самолетов и вертолетов выполняют пилотирование на предельно малых высотах и посадку воздушных судов с использованием радиолокационных систем. Все полеты проходят в приборных метеоусловиях. Одновременно выполняются проверки экипажа на классность.

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы: "Новый календарный год всегда начинается с командирских полетов. На этой неделе мы выполним пять летных смен. Также подготовка молодого летного состава, выпускников прошлого учебного года. И мы приступаем к подготовке международного авиационного конкурса "Авиадарс-2018". Готовим сразу шесть экипажей: два основных и резервные, как на вертолетах Ми-8, так и на вертолетах Ми-24".

Тренировка направлена на совершенствование воздушной выучки и выработку единого подхода в обучении пилотов.