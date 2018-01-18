18 Января 2018 21:23

Возгорание на канатной дороге горнолыжного центра "Силичи". В Логойском районе бойцы МЧС провели масштабные учения по спасению людей и ликвидации чрезвычайного происшествия. Подобного масштаба операция по спасению туристов в нашей стране прошла впервые. Сложность работ диктовали высота, на которой находились туристы, и погода. Владимир Королев наблюдал за спасательной операцией.

Швейцарские Альпы. Ветер такой силы, что раскачивает даже люльку с людьми. При такой непогоде не до катаний со склона. Эвакуация людей в такой ситуации - целая наука, ведь ошибка может стоить человеку жизни. Именно поэтому МЧС Беларуси и проводит подобные маневры.

По легенде учений, нештатная ситуация произошла на канатной дороге. В операторской случилось возгорание, в результате чего подъемник остановился. В горящем здании находится человек.

Задымление, а впоследствии и пожар. Из-за короткого замыкания электропроводки диспетчер подъемника получил серьезные травмы и потерял сознание. Пострадавшего выносят спасатели для оказания медпомощи. Канатная дорога с туристами остановилась, а самостоятельно спуститься с люльки невозможно - высота. Во время спасения применяется спецтехника. К примеру, лыжников и сноубордистов, эвакуируют при помощи альпинистского оборудования. Безопасность для других обеспечивал так называемый куб жизни.

Наибольшая высота от кресла до уровня земли - 16 метров. Поэтому спасатели помимо своих профессиональных навыков должны быть и психологами. Успокоить пострадавших, объяснить инструкции и порядок действий. Что необходимо делать и как себя вести во внештатной ситуации. Во время истории Силичей подобных ситуаций не происходило. Но мы должны быть готовы к любой внештатной ситуации.

При таких происшествиях счет может идти на секунды. Огонь не щадит человека в горящем помещении. А туристы, застрявшие на подъемнике, от страха могут спрыгнуть. А при медленных действиях спасателей - замерзнуть на высоте. Вероятность, что такое происшествие случится - минимальная, но бойцам МЧС важно отработать алгоритм спасательной операции. Это значительно облегчит реальную работу в будущем.

Валерий Войтехович, начальник Логойского отдела по чрезвычайным ситуациям МЧС Беларуси: "Учения были достаточно сложные, в условиях низких температур люди, которые находятся без движения, им нужно быстро оказать помощь. Все были настроены на то, что людям эта помощь должна быть оказана в сроки, и, соответственно, была выполнена эта задача".

60 минут спасателям и сотрудникам горнолыжного комплекса вполне хватило, чтобы понять, как работать вместе в экстремальных условиях, спасая жизни людей. Кстати, подобные маневры - мировая практика. Каждый отдыхающий в любой стране должен чувствовать себя в безопасности.