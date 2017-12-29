29 Декабря 2017 17:06

Просторный и удобный - для большой семьи. В Лоеве сегодня открыли детский дом семейного типа. В нем будут жить Галина и Олег Антоновы и их пока пятеро приемных сыновей. Вскоре детей в этой семье будет больше. Площадь нового дома - почти 200 квадратных метров. Здесь есть все необходимое - от мебели до системы видеонаблюдения.

Детский дом семейного типа стал в Гомельской области юбилейным - 45-м.