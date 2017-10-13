В конкурсе "Властелин села" победила семья Литвиных из Копыльского района

11 Октября 2017 15:27

Они ловко справляются с домохозяйством, делают самые вкусные закатки на зиму и умеют работать вместе как команда. В конкурсе "Властелин деревни" победила семья Литвиных из Копыльского района. Мать Виктория, отец Владимир и дочь Вероника живут в деревне всю жизнь. У них несколько коров, лошадей, кур, а также держат большой огород.

Напомним, конкурс "Властелин села" проводится 11 год подряд. Участие в нем принимают молодые семьи, которые живут и работают в сельской местности не менее трех лет.