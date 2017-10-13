Главная>>Общество>>В конкурсе "Властелин села" победила семья Литвиных из Копыльского района
Общество
RSS
В конкурсе "Властелин села" победила семья Литвиных из Копыльского района
Скачать Поделиться

11 Октября 2017 15:27

В конкурсе "Властелин села" победила семья Литвиных из Копыльского района

Они ловко справляются с домохозяйством, делают самые вкусные закатки на зиму и умеют работать вместе как команда. В конкурсе "Властелин деревни" победила семья Литвиных из Копыльского района. Мать Виктория, отец Владимир и дочь Вероника живут в деревне всю жизнь. У них несколько коров, лошадей, кур, а также держат большой огород.

Напомним, конкурс "Властелин села" проводится 11 год подряд. Участие в нем принимают молодые семьи, которые живут и работают в сельской местности не менее трех лет.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 13.10.2017 18:00 / Общество Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =