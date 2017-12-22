В храмах завершаются приготовления к Рождеству

24 Декабря 2017 15:02

С утра верующие приходят на исповедь. В костелах пахнет свежими елками, наряженными специально к празднику. И, конечно, особое место занимает вертеп. Это картина Рождества Иисуса: маленькая пещера, в ней хлев, Дева Мария и Иосиф. Фигурку младенца архиепископ освятит перед началом службы и положит в колыбельку. Именно к шопке, придя в костел, люди сначала подходят и благодарят Спасителя за рождение.