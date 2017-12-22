Главная>>Общество>>В храмах завершаются приготовления к Рождеству
Общество
RSS
В храмах завершаются приготовления к Рождеству
Скачать Поделиться

24 Декабря 2017 15:02

В храмах завершаются приготовления к Рождеству

С утра верующие приходят на исповедь. В костелах пахнет свежими елками, наряженными специально к празднику. И, конечно, особое место занимает вертеп. Это картина Рождества Иисуса: маленькая пещера, в ней хлев, Дева Мария и Иосиф. Фигурку младенца архиепископ освятит перед началом службы и положит в колыбельку. Именно к шопке, придя в костел, люди сначала подходят и благодарят Спасителя за рождение.   

  

Другие новости

О рождественских традициях Пра святочныя традыцыі 24.12.2017 09:03 / Общество О рождественских традициях
С Новым годом! З Новым годам! 24.12.2017 09:00 / Общество С Новым годом!
Пра надвор'е Пра надвор'е 23.12.2017 21:50 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =