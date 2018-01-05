7 Января 2018 15:09

Славить новорожденного Христа белорусы будут еще 12 дней - до праздника Крещения. В храмах сегодня целый день идут праздничные богослужения. В торжествах участвует без малого половина населения страны. А именно - 4 с половиной миллиона белорусов относят себя к этой конфессии.

И на связь со студией от Всехсвятского храма Минска вновь выходит наш корреспондент Инна Пилевич (прямое включение).