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В храмах сегодня целый день идут праздничные богослужения
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7 Января 2018 15:09

В храмах сегодня целый день идут праздничные богослужения

Славить новорожденного Христа белорусы будут еще 12 дней - до праздника Крещения. В храмах сегодня целый день идут праздничные богослужения. В торжествах участвует без малого половина населения страны. А именно - 4 с половиной миллиона белорусов относят себя к этой конфессии.

И на связь со студией от Всехсвятского храма Минска вновь выходит наш корреспондент Инна Пилевич (прямое включение).  

  

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