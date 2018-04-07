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В храмах продолжаются божественные литургии
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8 Апреля 2018 09:07

В храмах продолжаются божественные литургии

Праздновать Пасху верующие будут 40 дней - именно столько по преданию Иисус был с учениками после своего Воскресения. Христиане верят в искупление человеческих грехов через смерть сына Божьего и его последующее воскрешение, что дает каждому надежду на спасение.

У тех, кто не успел подготовиться к празднику накануне, еще есть возможность освятить традиционные в этот день угощения — куличи и яйца.

  

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