В храмах продолжаются божественные литургии

8 Апреля 2018 09:07

Праздновать Пасху верующие будут 40 дней - именно столько по преданию Иисус был с учениками после своего Воскресения. Христиане верят в искупление человеческих грехов через смерть сына Божьего и его последующее воскрешение, что дает каждому надежду на спасение.

У тех, кто не успел подготовиться к празднику накануне, еще есть возможность освятить традиционные в этот день угощения — куличи и яйца.