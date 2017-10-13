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В канун Дня Матери юристы проводят бесплатные консультации
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13 Октября 2017 12:12

В канун Дня Матери юристы проводят бесплатные консультации

В Минске мероприятие проходит на площадке Министерства юстиции. Разобраться в проблемах помогают опытные адвокаты. Отметим, что сегодня бесплатные юридические консультации могут получить женщины во всех областях Беларуси.

  

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