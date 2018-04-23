В Каменной Горке появился первый в Минске магазин формата cash&carry

23 Апреля 2018 21:29

Его открыла торговая сеть "Евроопт". Здесь можно купить товары как в розницу, так и небольшими партиями, экономя при этом до 40%. Учитывая интересы людей, "Евроопт" предлагает разнообразные форматы торговли: от гипермаркетов до малых сельских магазинов, а также супермаркет с премиальным ассортиментом Euroopt Prime и магазины с "вкусными" ценами "Бруснічка".

Как купить много и с хорошими скидками в магазине нового формата, узнавала Ксения Лебедева. Формат cash&carry, что дословно можно перевести как "покупай и забирай", достаточно популярен во всем мире. Покупая товары мелким оптом, в таких торговых объектах можно получить значительную скидку. В Беларуси "Евроопт" стал одной из первых торговых сетей, кто предложил формат cash&carry своим покупателям.

Мелкооптовые секции сегодня работают на базе гипермаркетов "Евроопт" во всех областных центрах республики. До недавнего времени аналогичная работала и в столичном гипермаркете "Евроопт Сухарево" на Монтажников. Но, учитывая высокий спрос со стороны покупателей, было принято решение открыть в Минске отдельный специализированный магазин.

По сравнению с секцией, которая работала в "Евроопт Сухарево", площадь магазина "Евроопт cash&carry" в 2 раза больше, а ассортимент в 2,5 раза шире. На сегодня здесь представлено свыше 3 500 товаров. Любой из которых покупатели могут приобрести небольшой партией - как за наличный, так и безналичный расчет.

На каждом ценнике есть информация о том, какое количество единиц товара нужно купить, чтобы на него начала действовать специальная цена. В каждом случае оно разное. Поэтому внимательно читайте условия.

Стоимость товаров в таком магазине даже при покупке в розницу получается выгодной - на уровне цен в магазинах "Бруснічка". К тому же, покупатели могут получить скидку по своей дисконтной карте "Е-плюс", а также воспользоваться картами рассрочки и принять участие в игре "Удача в придачу!".