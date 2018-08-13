В Каменецком районе в августе расцвела яблоня

Необычное явление заметила в своем саду семья Бычковых. Хозяйка усадьбы (сама агроном по профессии) говорит, что такого феномена еще наблюдать не приходилось. Яблоне пять лет, сорт белорусской селекции "вербная". На дереве одновременно и цветы, и спелые плоды.

Александра Бычкова, хозяйка сада в д. Рясно: "Когда яблоня цветет, на плодовой почке завязываются такие веточки - кальчатки называются. Вот меня и удивило, что именно на одногодичных приростах зацвела. Хотя этого не должно быть. Появятся здесь плоды или нет - посмотрим недельки через три".

По мнению специалистов, причина повторного цветения - аномально жаркая погода. У яблони произошли вегетативные изменения, перестройка. Дерево сейчас в состоянии стресса и перепутало времена года.

Виктор Демянчик, замдиректора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси: "Дело в том, что такая сухая и очень теплая погода, которая была у нас в мае, редко случается. Важно, что не только днем, но и ночью были высокие температуры. Это привело к тому, что очень многие растения впали в условно говоря "летнюю спячку".

Как отмечают экологи, в конце лета зацвели не только яблони, но и рябина, и жимолость.