В игре "Удача в придачу!" шансов на победу стало еще больше

26 Апреля 2018 21:30

Победители игры "Удача в придачу!" сегодня отправились на своих новеньких авто в Могилевскую и Витебскую области, а один автомобиль будет ездить по столичным дорогам. Три семьи стали обладателями внедорожников "Хенде-Крета". А предприниматель из столицы выиграл главный приз - квартиру в Минске. На церемонии награждения с победителями 65-го тура познакомилась Юлия Токарь.

Главным счастливчиком 65-го тура стал индивидуальный предприниматель из Минска Василий Стрелковский. Вместе с супругой, детьми и тещей они проживают в частном доме недалеко от столичного "Е-Сити", за покупками ездят именно сюда. На этот раз фортуна их заметила!

У супругов - трое взрослых детей. Так что, дополнительные квадратные метры в престижном районе столицы лишними точно не будут.

А в семье Гуринович в удачу не по-детски верил 7-летний Даниил.

Мама Ольга - медсестра из Минска. После звонка ведущих в прямом эфире, бросив все дела, примчалась с семьей прямо в "Е-Сити", где проходил розыгрыш. От волнения даже перепутала цвет выигранной машины — вместо красного внедорожника сперва подбежала к синему.

Хозяйкой оранжевого "Хенде-Крета" стала пенсионерка Анна Гапоник из Постав Витебской области. На минувшей неделе сделала столько покупок, что в финале розыгрыша победа стала очевидной досрочно. Уже после шестой цифры семизначного кода.

Выигрыш следующей покупательницы также подтвердил законы математики. У Елены Анисимовой из деревни Присно Могилевского района, которая работает преподавателем в экономическом колледже, в финале розыгрыша автомобиля было 8 игровых кодов из 10.

Шансов на победу стало еще больше! Теперь все игровые коды участвуют в розыгрышах дважды. На следующий день после начисления кода - в розыгрыше более 5 000 денежных призов, и во вторник следующей недели - в розыгрыше автомобилей и квартиры в Минске. Ближайший розыгрыш суперпризов - 1 мая! На кону три автомобиля "Ниссан-Джук" и квартира в столице.