В Гродно встретили 40-тысячного безвизового туриста

22 Июля 2018

Им стал 60-летний житель Вильнюса. Мужчина в городе не впервые, и больше всего его впечатляют замки и исторический центр. Отметим, всего с начала года возможностью посетить Гродненский район без визы воспользовались иностранцы более чем из 50 государств. Наиболее частые гости - это граждане Литвы и Польши. Актуальны двухдневные туры. Впрочем, есть и те, кто задерживается на все 10 дней. Безвизовый режим, по словам экспертов, дал Гродненскому региону серьезные преимущества не только с точки зрения имиджа, но и в экономическом плане. Существенно расширилась инфраструктура: открываются и продолжают строиться новые отели, хостелы и рестораны, произошел скачок в сфере малого бизнеса.

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