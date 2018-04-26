В Гродно стартовал шестидневный велопробег

26 Апреля 2018 08:15

300 километров в поддержку Целей устойчивого развития ООН. В Гродно стартовал велопробег, участники которого проедут по двум западным областям Беларуси. К первому этапу присоединились более сотни велосипедистов. Основным лейтмотивом стала поддержка общества равных возможностей, экономического и социального развития Беларуси, а также защита лесов. Финиширует велопробег 29 апреля в Беловежской пуще.