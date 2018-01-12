Общество
13 Января 2018 15:19
В Гродно создана интерактивная карта с сотнями музеев и экспозиций
В музей, не отходя от компьютера. В Гродно создана интерактивная карта с сотнями музеев и экспозиций. Кстати, на нее нанесены не только государственные музеи, но и находки, и экспонаты, которые годами собирались для школьных выставок, а также единственные в своем роде музеи гродненских предприятий. Всего - более 700 туристических мест.
Сайт доступен на русском и английском языках, но в скором времени разработчики добавят белорусский. Также и саму карту будут постоянно дополнять новыми объектами и коллекциями. Такие онлайн-пособия будут содействовать и развитию индивидуального туризма.
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