В Гродно простились с олимпийским чемпионом Александром Курловичем

9 Апреля 2018 19:03

Церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Александром Курловичем прошла сегодня в Гродно.

Спортсмен умер на 57-ом году жизни 6 апреля. Начались траурные мероприятия с отпевания в гродненском Свято-Покровском Кафедральном соборе. Затем прощание продолжилось в холле Ледового дворца. В траурном митинге участие приняли известные спортсмены, коллеги, жители Гродно, которые следили за спортивной карьерой прославленного земляка.

Владимир Шилов, мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе:

"Очень горько и обидно терять такого человека. Это большой человек для спорта и города. В свое время, когда он возглавлял НОК, он в качестве руководителя открывал спортивные залы, спортивные школы. Вот даже эта стела олимпийцев - его рук дело. Я надеюсь, что слава не будет забыта, и память сохранится".

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

"Человек отдавался своему делу, он не просто фанат, он жертвовал всем чтобы наш край и спорт расцветали. Он был человеком духовно культурным открытым и прямым".

Александр Курлович дважды завоевывал олимпийские золото в тяжелой атлетике, четырежды становился чемпионом мира. Двенадцать раз устанавливал рекорды планеты. Награжден орденом "Знак Почета".