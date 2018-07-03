День Независимости сегодня празднует вся Беларусь! В Гродно главный праздник страны отмечают с особым размахом. К местным жителям здесь присоединились и сотни туристов, которые специально к 3 Июля воспользовались правом безвизового въезда.

Сегодня практически весь город превратился в одну большую концертную площадку. А прямо в центре Гродно организовали катание на воздушном шаре. Также несколько десятков полевых кухонь предлагали гостям традиционную солдатскую кашу.

Об атмосфере праздника из Гродно - Юрий Карнелович. В Гродно празднования начались с торжественного митинга у Кургана Славы. На знаковое место пришли тысячи горожан. Там же состоялся парад техники и войск Гродненского гарнизона. Атмосферу поддержали и военные музыканты. Плац-концерт и дефиле продемонстрировал сводный оркестр силовых структур.

Жители и гости Гродно смогли подняться в небо и увидеть праздничный город с высоты птичьего полета. За настроение самых маленьких жителей областного центра сегодня в ответе ростовые куклы и аниматоры.

Пешеходная улица Советская на один день превратилась в музыкальный Бродвей. В десяти метрах друг от друга можно было послушать кавер-группы, классическое пение и бардовские песни.

Танцевальные коллективы устраивали между собой творческие баттлы. В данный момент праздник продолжается. Несмотря на погоду гродненцы не расходятся. Все ждут кульминации торжеств. Ровно в 22:55 на Кургане Славы горожане присоединятся к республиканской акции "Споем гимн вместе". Финальным аккордом Дня Независимости станет праздничный салют.