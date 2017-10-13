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В Гомеле прошла акция "Мама - ангел"
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14 Октября 2017 09:09

В Гомеле прошла акция "Мама - ангел"

Необычный подарок мамам, дети которых проходят медицинскую реабилитацию, приготовили лучшие парикмахеры и визажисты Гомеля. Вместе с волонтерами и представителями областного Союза женщин они приехали в медучреждение, чтобы у мам появилось время и для себя. Участницами акции "Мама - ангел" стали более 50 мам, которые воспитывают детей с психофизическими особенностями.

Все мамы отделения также получили подарки от областного Союза женщин - праздничный концерт и ценные призы.

  

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