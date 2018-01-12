13 Января 2018 15:26

В сад, не выходя из дома: в Гомеле построена первая многоэтажка с детским садиком на первом этаже. Проект экспериментальный, но уже получил хорошие отзывы. Заведение рассчитано на 60 детей, при этом интересы взрослых и малышей учтены еще на этапе строительства. Жилая зона и детский сад имеют отдельные входы, а специальные строительные материалы создают комфортную среду и предохраняют квартиры от неизбежного детского шума. Ольга Холодович побывала в экспериментальном доме.

Каждое утро у Людмилы Теселкиной и 4-летнего Вани теперь начинается с улыбки. Исчезла необходимость просыпаться рано, чтобы успеть в детский садик. Он в буквальном смысле в шаговой доступности. Раньше маме приходилось возить сына в другой микрорайон.

Эксперимент - встроить детский садик в жилой дом - гомельчане решили провести первыми. Опыт оказался удачным. Дефицит мест в заведениях для дошколят в новом микрорайоне снят.

Мечта любой матери или отца, чтобы детский сад был рядом с домом. А вот семьям, живущим в этой многоэтажке, чтобы попасть в учреждение, достаточно спуститься на первый этаж. Площадка для игры - во дворе. В целях безопасности малышей движение транспорта здесь запрещено.

Столовая, спальные комнаты, залы для гимнастики и занятий музыкой, система видеонаблюдения - здесь есть все необходимое. Входы в детский сад и в жилую часть находятся с разных сторон. Кроме того, его спроектировали так, чтобы ни жильцы многоэтажки, ни воспитанники не мешали друг другу.

Садик в новостройке экономит и бюджетные деньги. Например, возведение учреждения по типовому проекту обходится примерно в 8 миллионов рублей. Этот построили за полтора.

Кстати, в ближайшее время в новых микрорайонах города появятся еще четыре детских садика в жилых дамах. Проектом заинтересовались в Минске и Бобруйске.