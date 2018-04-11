11 Апреля 2018 13:08

Сегодня мир вспоминает узников фашистских концлагерей. Повсюду проходят памятные акции. В Гомеле на площади Восстания состоялся митинг-реквием. Он начался с минуты молчания. В годы войны здесь был концлагерь, где погибло более 100 тысяч человек. Спустя десятилетия сюда пришли бывшие узники, их близкие, руководство региона и учащиеся патриотических классов, чтобы возложить цветы.

Агентство теленовостей подготовило к эфиру документальный фильм "Они убивали ангелов". Речь пойдет о крупнейшем нацистском лагере Освенцим. Авторы проекта встретились с теми, кто своими глазами видел, как сжигали людей. И нашли уникальные документы о белорусах, которых целыми эшелонами отправляли на юг Польши. "Они убивали ангелов" - смотрите сегодня после "Панорамы".