В Гомеле инвалиды-колясочники провели мастер-класс водителям троллейбусов

А именно показали на практике, что делать, если на остановке - человек в инвалидном кресле, как правильно оказать помощь и посадить такого пассажира в транспорт; напомнили правила пользования откидной аппарелью. Сегодня только в Гомельской области проживает три с половиной тысячи инвалидов-колясочников. Многие из них ведут активный образ жизни: трудоустроены и пользуются общественным транспортом.

В Гомеле требованиям безбарьерной среды сегодня отвечают более 75 процентов общественного транспорта. И обновление автопарка продолжается.