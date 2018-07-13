В Гомеле инвалиды-колясочники провели мастер-класс водителям троллейбусов

13 Июля 2018

А именно показали на практике, что делать, если на остановке - человек в инвалидном кресле, как правильно оказать помощь и посадить такого пассажира в транспорт; напомнили правила пользования откидной аппарелью. Сегодня только в Гомельской области проживает три с половиной тысячи инвалидов-колясочников. Многие из них ведут активный образ жизни: трудоустроены и пользуются общественным транспортом.

В Гомеле требованиям безбарьерной среды сегодня отвечают более 75 процентов общественного транспорта. И обновление автопарка продолжается.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =