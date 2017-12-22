24 Декабря 2017 09:16

Белорусские художники - детскому хоспису. В галерее классического и современного искусства ДК прошел рождественский аукцион в пользу тех, кому нужна особая поддержка. На торги выставили работы 6 современных авторов. Вместо холста использовали гипсовую основу — тарелку диаметром 50 сантиметров. Художники и один скульптор выбрали разные техники: роспись тушью, акрилом, акварелью. Тема лотов свободная.

Ушла с молотка и тарелка с автографом лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. Все вырученные средства будут переведены на счет Белорусского детского хосписа.

В частности, на пилотный проект "Помощь молодым взрослым", которые оказались наедине с серьезным диагнозом.