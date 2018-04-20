В этот субботник особое внимание малой родине

21 Апреля 2018 21:15

Где прошло детство, там и начинается Родина. Бессмертные строки из белорусской литературы сегодня особенно важны. Ведь в эпоху глобализма, когда мир двигается с невероятной скоростью, очень легко потерять самое важное - отчий край, связь с ним. И приехать домой, посадить дерево или построить беседку - мелочи, которые можно и даже нужно делать, невзирая на статус и возраст. Три миллиона белорусов на субботнике это подтвердили. Команда Агентства теленовостей сегодня провела целый день с людьми, которые откликнулись на зов родной земли.

Рассказывает Алексей Волков. Дом ветеранов в Ждановичах расположен в живописном месте. На уборку сюда едут всегда с удовольствием. Около 100 человек под чутким взором Владимира Ильича буквально за пару часов привели в порядок всю территорию. Среди волонтеров мы застали и министра труда Ирину Костевич за мытьем окон.

Едва ли белорусов можно уличить в нелюбви к чистоте - субботник поддержали почти 3 миллиона человек. Денег на благотворительность собрали порядка 7 миллионов рублей. А вот на родине Якуба Коласа и премьер-министра в Столбцовском районе сегодня появился целый лес. 15 тысяч саженцев сосны и березы участники республиканской трудовой акции высадили на 3 гектарах земли.

Софийский собор в Полоцке - еще одна важная географическая метка на карте субботника. Уникальное место дышит историей, местные жители к нему относятся трепетно. Кстати, в прошлом году здесь появился памятный знак "Полоцк - колыбель белорусской государственности".

Вспомнить детство, первые шаги в большую жизнь. Ностальгия по родным местам охватила и Наталью Кочанову.

Не реже двух раз в год бывает Валерий Вакульчик в родных местах. Агрогородок Радостово населяет 1200 человек. И долго не могли решить вопрос с детским садом. Теперь там горки, песочница и цветники.

Субботник еще и тот случай, когда БТ не только говорит и показывает. Вместо камер и микрофонов - грабли и лопаты. Утренний десант из ведущих, корреспондентов и руководителей высадился на Макаенка, 9. Итог студийного субботника - 50 новых хвойных деревьев и хорошее настроение.

Лейтмотив этого года - забота о малой родине. В родной город направился и глава нашего медиахолдинга. Иван Эйсмонт принял участие в посадке деревьев на территории Гродненской областной телерадиокомпании.

О, уборка, ты спорт! С таким девизом на субботник вышли жители Дятлово на местный стадион. В основном составе - игроки хоккейной команды.

Где-то в этих местах, будучи школьником, учился кататься на коньках и играть в хоккей Михаил Орда.

Финал большого уборочного марафона в Гомельском регионе - реконструкция детской областной больницы. Вызвались помочь студенты - всего три с половиной тысячи.

Красную ленточку торжественно перережут уже летом. Как и еще на одном долгострое. Стадион "Динамо" обретает финальные контуры. Арена получит четыре звезды УЕФА - это максимум, но сегодня там засыпала песок пятизвездочная команда. Капитан - Максим Рыженков.

Безопасность - превыше всего, в том числе и экологическая. Поэтому Совбез совместил свой субботник с "Неделей леса".

Кстати, на это интервью Станислав Зась согласился лишь с одним условием: съемочная группа АТН также присоединится к субботнику. Так что, под чутким руководством госсекретаря Совбеза мой коллега Юрий Шевчук посадил дерево, осталось построить дом и вырастить сына.

Лестничный спуск в могилевском парке отдыха Подниколье, да еще и с фонтанами. Сверхзадача мэрии города, которую поддержали горожане делом - звезды и лопаты сошлись. На строительство ушло почти шесть тысяч кубометров бетона.

Субботник - это еще и уникальная возможность поговорить без галстуков, скажем, с заместителем главы Администрации Президента Николаем Снопковым. Он, как и Валерий Мицкевич, заглянул в родные края. В трудовой обойме и Владимир Ващенко.

В Логойском районе порядок на земле наводили государственные контролеры. На территории местного лесхоза шли работы по посадке деревьев.

Все великое начинается с малого. И охватить масштабы субботника в одном материале почти невозможно. От маленького кустика в родном дворе до мемориальных комплексов - все это часть нас - белорусов. Убирать грязь не стыдно, стыдно жить в грязи. И Белая Русь останется таковой, только если малая родина каждого из нас будет дышать жизнью и чистотой.