В этом месяце прямые телефонные линии проводят руководители госорганов

14 Октября 2017 09:16

Так, сегодня на связь выйдут министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, министр юстиции Олег Слижевский, а также председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев. Кроме этого, задать свои вопросы сегодня можно будет председателю Госкомитета по науке и технологиям Александру Шумилину, председателю Госкомитета по стандартизации Виктору Назаренко и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо. Прямые телефонные линии также пройдут 21 и 28 октября.

Также сегодня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Напомним, задать свои вопросы можно до полудня.