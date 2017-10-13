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В этом месяце прямые телефонные линии проводят руководители госорганов
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14 Октября 2017 09:16

В этом месяце прямые телефонные линии проводят руководители госорганов

Так, сегодня на связь выйдут министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, министр юстиции Олег Слижевский, а также председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев. Кроме этого, задать свои вопросы сегодня можно будет председателю Госкомитета по науке и технологиям Александру Шумилину, председателю Госкомитета по стандартизации Виктору Назаренко и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо. Прямые телефонные линии также пройдут 21 и 28 октября.

Также сегодня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Напомним, задать свои вопросы можно до полудня.

  

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