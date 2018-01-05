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В этом месяце прямые телефонные линии проведут руководители госорганов
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6 Января 2018 09:07

В этом месяце прямые телефонные линии проведут руководители госорганов

В этом месяце прямые телефонные линии проведут руководители госорганов. Cегодня на связь с населением выйдут министр информации Александр Карлюкевич, министр связи и информатизации Сергей Попков, министр финансов Владимир Амарин и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев.

  

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