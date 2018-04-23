В Минске значительно усовершенствуют организацию дорожного движения

23 Апреля 2018 15:28

Пикап-зоны и новые светофоры. В этом году в столице значительно усовершенствуют организацию дорожного движения. Для удобства и безопасности пешеходов в аварийных местах оборудуют дополнительное освещение и изменят конструкцию проездов. Такой проект уже реализовали на столичных улицах Петруся Бровки и Азизова. Еще одну проблему, связанную с неправильной парковкой, будут решать с помощью специальных заборов - делиниаторов. Они помогают разделить автомобильные потоки даже на самых узких проездах.

Разрабатывают в Минске и инновационные подходы, которые поспособствуют безопасности самых маленьких участников дорожного движения. Уже в этом году в наиболее оживленных местах у детских садиков и школ появятся специальные зоны для высадки детей.

Изменения затронут не только спальные районы, но и центр города. До конца года там оборудуют более 7 тысяч новых парковочных мест.