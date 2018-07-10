В этом году в Минске произошло 26 аварий с участием детей

Пристальное внимание ГАИ в эти дни и к правилам перевозки детей в авто. Сегодня дорожные милиционеры начали более внимательно следить за водителями и их маленькими пассажирами, проверяют наличие кресел и ремней безопасности. Напомним, перевозить детей, которым не исполнилось 12 лет, разрешено только в специальных приспособлениях. Однако есть и исключения. Какие? Расскажет Александр Хоровец.

Сегодня у семьи Ивановских - последние приготовления к большому путешествию на море. Поэтому с утра родители вместе с четырехлетним сыном отправились в магазин. Прежде чем сесть за руль, Денис обязательно закрепляет детское кресло. Говорит, это защитное приспособление приобрели еще до рождения сына.

Насколько серьезно родители-водители относятся к безопасности своих детей-пассажиров, сегодня решили проверить сотрудники ГАИ. Вместе с дорожными милиционерами наша съемочная группа остановилась неподалеку от детской поликлиники.

По правилам, детей до 12 лет надо обязательно перевозить в креслах, бустерах или даже на специальных подушках. При этом ремень безопасности должен проходить через плечо и грудную клетку и не сползать на шею пассажира.

Но все же перевозить детей в возрасте до 12 лет без специальных сдерживающих средств можно. Правда, для этого рост несовершеннолетнего должен превышать 150 сантиметров. Еще одно исключение - когда ребенок является пассажиром такси.

Во время нашего рейда выявить нарушителей нам не удалось. По словам инспекторов, положительная тенденция радует. Это значит, что преимущественное большинство автомобилистов неравнодушно к безопасности своих юных пассажиров.

За невыполнение правил водителей ждут серьезные штрафы - от 100 рублей в первый раз, до 200 рублей, если нарушителя задержат дважды за год.

В этом году в столице произошло 26 аварий с участием детей, в которых пострадали 27 несовершеннолетних. Причем треть - юные пассажиры. Поэтому дорожные милиционеры до 16 июля будут наибольшее внимание обращать на выполнение правил перевозки. Чтобы в очередной раз напомнить: ребенок - главный пассажир.