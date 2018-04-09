В этом году в Минске капитально отремонтируют 10 дворовых территорий

10 Апреля 2018 15:28

В каждом районе столицы уже выбраны определенные объекты. Разработана проектная документация, ведется подбор подрядчиков. Скоро там, где планируется такое масштабное благоустройство, пройдут встречи с местными жильцами. Согласно проектным решениям в этих дворах планируется увеличить количество парковочных мест, расширить дворовые проезды, разместить заборы для безопасности детей на игровых площадках.

В целом благоустройство ведется сейчас во всех дворах столичных многоэтажек. За весну отремонтируют детское игровое оборудование: горки, качели, лабиринты, - а также цветники, скамьи и контейнерные площадки.