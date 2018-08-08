Каждый третий абитуриент БГУ - золотой медалист

В этом году в БГУ самая успешная приемная кампания по уровню знаний абитуриентов. Главный университет страны подводит итоги. Самый большой проходной балл в Белгосуниверситете - 387 - зафиксирован на специальности "мировая экономика". Самый высокий конкурс - сразу 32 человека на место - был на направлении "коммуникативный дизайн". В общей сложности самые высокие проходные баллы были на специальностях: "прикладная информатика", "международные отношения", "лингвострановедение", "таможенное дело", "финансы и кредит". Средний балл абитуриентов, которые поступили на бюджет, 322.

Также в этом году выросло число зачисленных с золотыми медалями - это каждый третий абитуриент. Всего же без экзаменов в студенческие ряды зачислены 94 победителя олимпиад и лауреатов спецфондов.