В этом году отмечают 75-летие победы Красной Армии в Курской битве

2 миллиона солдат, 6 тысяч танков и самоходных орудий, более 4 тысяч самолетов. Курская битва - одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Оно длилось 50 дней - с 5 июля по 23 августа. В этом году отмечают 75-летие победы Красной Армии в этом сражении. Какой танк называли "рабочей лошадкой"? Кто такой "артиллерийский спецназ"? И почему "битва на Курской дуге" считается переломным моментом войны? Уроки истории - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.

Искореженные танки, глубокие воронки от снарядов, сотни тысяч погибших и раненых. Даже умелая работа художников-баталистов не в состоянии передать весь ужас сражения на Прохоровском поле. Очевидцы называли его адом на Земле. Историки - одним из ключевых сражений Курской битвы.

Дмитрий Аксенов, методист Музея Победы (Москва, Россия): "Танки наши и немецкие буквально врезались друг в друга. Экипажи танков таранили друг друга, те, кто успевал выскочить из горящей машины, шли в рукопашную. Если Сталинград - это наиболее тяжелые уличные бои, то здесь наиболее тяжелые бои прямо в открытом поле. Урон был огромный, и у нас, и у немцев. Побитой техники было столько много, что окончательно ее убрали только в начале 70-х годов ХХ века".

Для Гитлера взятие Курска было стратегической задачей. Операции дали название "Цитадель" и держали в строгой секретности. Но благодаря британской и советской разведке, в штабе Советской Армии о предстоящем наступлении знали и готовились к нему.

Дмитрий Аксенов, методист Музея Победы (Москва, Россия): "В Москве военный совет. На этом военном совете побеждает точка зрения маршала Жукова. Он предложил измотать немцев, перемолоть их в обороне и когда они будут потрепаны, ударить по ним и сбросить с Курского выступа".

Курская битва стала крупнейшим танковым сражением Великой Отечественной. Гитлер надеялся на новые "Тигры" и "Пантеры". Советская Армия - на легендарный Т-34. Его за глаза называли "рабочей лошадкой". По огневой мощи, защищенности и подвижности - лучший средний танк Второй мировой войны. В 41-м, немцы его считали "чудо-танком", но в 43-м он уже существенно уступал обновленным противникам.

Евгений Короленков, экскурсовод Музея Победы (Москва, Россия): "Т-34 был замечательным танком, но в 1943 году эта модель уже была устаревшей против современных немецких танков, тех же "Пантер" и "Тигров". Новейшие танки она уже даже на средних дистанциях пробить не могла. Приходилось сближаться до максимума. Поэтому здесь основной удар применялся, артиллерия, авиация, отличились наши штурмовики. Комплексная работа".

На Курской дуге первый удар на себя брал истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Сокращенно ИПТАП. Их еще называли истребители танков или артиллерийский спецназ. Смертность среди итаповцев была очень высокой. В бою погибало до 70 % человек. Специалисты ценились на вес золота. А за риск им доплачивали двойной оклад. Про иптаповцев говорили: "Двойной оклад, тройная смертность. Ствол длинный - жизнь короткая".

Курская битва длилась 50 дней, с 5 июля по 23 августа. В ней участвовало около 2 миллионов человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. Но самое главное, она стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. После него гитлеровская армия неудержимо покатится на Запад и уже не сможет наступать крупными силами. А Красная Армия начнет свой победоносный поход до Берлина.