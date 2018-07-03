Вся страна масштабно отмечает главный праздник суверенного государства - День Независимости.

Особая дата для нашего народа, ведь события тех лет коснулись в буквальном смысле каждой семьи. Они остались в нашей памяти и в бесконечной благодарности тем, кто ценою жизни отстоял свободу и независимость. Нация, вступившая в смертельную схватку с врагом за родную землю, непобедима. Это подчеркнул сегодня Президент Александр Лукашенко в торжественной речи перед военным парадом.

Минск освобожден 74 года назад. В борьбе с беспощадным агрессором наши соотечественники продемонстрировали несгибаемую волю, твердость и силу духа. Белорусы не покорились фашистским оккупантам, вместе с другими братскими народами победили в самой страшной и кровавой войне XX века. К сожалению, и сегодня на планете неспокойно.

Белорусский лидер поздравил всех с Днем Независимости. С особым уважением обратился к ветеранам, которые в свое время отстояли для нас право жить на родной земле.

В этом году формат парада расширен. В нем принимают участие военнослужащие не только России, но и впервые Китая. В параде задействовано 5 тысяч военнослужащих. 260 единиц техники.

Впервые зрители увидели "Шершеня" на платформе белорусского "Волата". Это отечественная новейшая разработка, которая подтвердила высокий уровень белорусского военпрома в сегменте противотанковых ракетных комплексов.

Первый раз широкой публике продемонстрирован и модернизированный БТР-70, а также новинка – противотанковый робот "Богомол". Высший пилотаж представил в небе и воздушный эшелон.

Мастерству пилотов не уступала и рота почетного караула – элитное подразделение. Плац-концерт удивил зрителей новыми высокотехничными фигурами и слаженными движениями 115 человек.

Уникальная методика подготовки позволяет достигать высочайшего уровня мастерства в овладении сложнейшими строевыми приемами. Даже знакомые белорусам элементы - "цветок" или "домино" - сегодня заиграли по-новому.

Парад снова подарил зрителям незабываемые эмоции и стал красивой демонстрацией силы и мощи белорусской армии.