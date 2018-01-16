В эти морозные дни в столичном зоопарке пристально следят за здоровьем животных

16 Января 2018 18:04

Кстати, живые деревья, которые сохранились в хорошем состоянии до этого времени, можно использовать и как лакомство для питомцев зоопарка. Например, свежие еловые ветки будут по вкусу козам.

В эти морозные дни работники столичного зоопарка пристально следят за здоровьем животных. Для них подбирают специальный рацион, а в вольерах работают обогревательные приборы. Правда, такая погода нравится даже южным представителям. Тигры, страусы и верблюды не спешат прятаться в теплые вольеры. А вот медведь Тристан решил больше не откладывать зимний сон.

Кстати, в скором времени в столичном зоопарке поселится новый житель. Им станет молодая гиена.