В Дзержинском районе прошел семинар идеологических работников

Повысить эффективность работы с населением и уровень информированности о значительных социально-экономических и политических событиях.

Пути достижения этих задач обсуждали сегодня в Дзержинском районе - на семинаре идеологических работников. Также участники рассмотрели технологии изучения общественного мнения и использование социологических исследований.

Отдельный блок вопросов - развитие региональных СМИ в современных медиаусловиях. Сегодня по качеству, форме и подаче материалов они не должны уступать республиканским телеканалам, радиостанциям и газетам.

В настоящее время в центральном регионе действует областная радиостанция "Минская волна", работает 6 городских телевизионных студий, в каждом районе печатаются свои издания. И почти каждая газета имеет собственный интернет-портал.