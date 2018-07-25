В Дудутках прошел фестиваль "Наш Грюгвальд"

Юбилейный десятый фестиваль "Наш Грюнвальд" прошел на территории музейного комплекса "Дудутки" и был традиционно посвящен военной и светской культуре, традициям наших предков.

Главным событием стала реконструкция Грюнвальдской битвы, которая состоялась 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского Ордена и союзников: Великого Княжества Литовского и Королевства Польского.

В реконструкции эпизодов битвы приняли участие представители клубов военно-исторической реконструкции из Беларуси, Украины, Польши, России и стран Прибалтики.

На территории комплекса работали интерактивные площадки и город мастеров. Также можно было фотографироваться с некоторыми животными и птицами из центра помощи диким животным "Сирин".