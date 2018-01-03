В детских садах усилят ответственности за создание безопасных условий

4 Января 2018 17:03

Министерство образования направило в инстанции всех уровней письмо об усилении ответственности за создание безопасных условий в детских садах. А министр образования Игорь Карпенко назвал вопиющим случай, который произошел в Светлогорске. Напомню, вчера вечером из детского сада ушли три мальчика трех и четырех лет. Спустя 40 минут детей обнаружили в поезде который следовал в Жлобин. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. Воспитатель детсада уволена. Сейчас в Светлогорске работает наша съемочная группа. Подробности в следующих выпусках.