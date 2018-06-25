Техника парада. Противотанковый ракетный комплекс "Шершень"

Главным событием 3 июля, безусловно, станет парад. В День Независимости зрители впервые увидят и гордость белорусских военных - комплекс "Шершень". Ему по зубам низколетящие самолеты, беспилотники и любые бронированные цели. Отечественную разработку представят на платформе мощного "Волата". Инженерные решения нашего противотанкового ракетного комплекса считаются уникальными среди конкурентов. И Беларусь - в числе лидеров в данном сегменте рынка.

Агентство теленовостей продолжает премьеру проекта "Техника и лица парада". Мы рассказываем о машинах и людях, стоящих на страже независимости Беларуси. Знакомьтесь - белорусский "Шершень".

Способность поражать широкий спектр целей сделала противотанковые ракетные комплексы одним из наиболее массовых видов вооружений. И за последние 60 лет они использовались практически во всех войнах и локальных конфликтах.

Массовое производство и поставка в войска противотанковых ракетных комплексов в странах НАТО и СССР - это конец 50-х. И это были комплексы первого поколения, которыми сложно было управлять по трем точкам: глаз, ракета, цель. То есть оператору нужно было совместить эти три точки вручную.

Белорусские противотанковые ракетные комплексы уже третьего поколения. Это значит они не требуют участия оператора в полете ракеты, и потому их называют "выстрелил - забыл".

Это "Шершень". Бьет точно в цель, как и насекомое, которым он назван. За счет оригинальных технических решений превосходит предшественников.

На дальности до пяти километров может поразить любую бронированную цель. От него не скрыться бункеру и доту, и не увертеться низколетящим вертолетам и беспилотникам.

Прицельная дальность стрельбы в полтора-два раза лучше танковых пушек. При этом время полета ракеты на максимальное расстояние не более 24 секунд. А чтобы развернуть комплекс и привести в боевую готовность, военнослужащим нужны всего полторы минуты.

Высокую точность комплекту обеспечивает лазерная система наведения, защищенная от помех. Прибор разработан на белорусском "Пеленге". Он может найти цель, захватить ее. Тот самый принцип "вижу - стреляю" и лазерно-лучевая система управления дают комплексу весомые преимущества.

Тепловизоры не дадут ускользнуть цели даже в условиях плохой видимости. И сегодня это единственный прибор наведения ПТРК, у которого есть встроенный лазерный дальномер. Плюс к тому есть возможность изменить цель для летящей ракеты, если появится рядом более серьезная опасность.

Рынок противотанковых ракетных комплексов один из самых быстрорастущих. И Беларусь в числе мировых лидеров. Это подтверждает и высокий интерес к белорусскому "Шершню".