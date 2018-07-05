8 мальчиков и девочек на свет появились в День Республики в 3-й минской больнице. Цветы и подарки сегодня получили как молодые мамы, так и женщины, которые уже воспитывают двух и даже трех детей.

С рождением младенцев сегодня поздравления адресуют и молодым папам. ЗАГС Заводского района столицы отцам вместе с удостоверением о рождении презентует детские вышиванки.

Оберег с национальным орнаментом - от Белорусского союза молодежи.

Всего в День Независимости в Беларуси родился 181 ребенок, и больше всего на свет появилось именно в Минской области - 35 малышей. Завтра поздравлять с рождением детей будут в родильных домах центрального региона.