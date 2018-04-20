В четверг вечером на "Беларусь 1" фильм АТН "В профиль и анфас"

22 Апреля 2018 21:24

Отдельные кадры из этого сюжета вошли в фильм, который Агентство теленовостей подготовило к юбилею самого молодого ведомства белорусской правоохранительной системы. В четверг вечером на "Беларусь 1" мы покажем работу экспертов "В профиль и анфас". Это будет авторский взгляд на детали, которые обычно остаются за кадром для зрителя.