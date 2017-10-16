Главная>>Общество>>В Брестской области появился еще один дом семейного типа
Общество
RSS
В Брестской области появился еще один дом семейного типа
Скачать Поделиться

16 Октября 2017 12:11

В Брестской области появился еще один дом семейного типа

Коттедж построен в центре Малориты, недалеко от школы. Новоселами стали 10 человек. Это родители-воспитатели Петр и Валентина Лемачко и 8 детей, среди которых сироты. Чтобы стать профессиональными родителями, Лемачко прошли строгий отбор.

Валентина и Петр Лемачко, родители-воспитатели: "У нас две дочери. И нам все время хотелось иметь сына. И вот посчастливилось. 8 лет назад к нам пришел Димка. Сейчас ему уже скоро 18. И так захотелось опять быть в цветочках. И нам повезло, построили этот дом".

Сегодня в Брестской области - более 45-ти домов семейного типа. В следующем году строительство таких коттеджей продолжится.

  

Другие новости

2017 объявлен в СНГ Годом семьи 2017 аб’яўлены ў СНД Годам сям'і 15.10.2017 21:05 / Общество 2017 объявлен в СНГ Годом семьи
Пра надвор'е Пра надвор'е 14.10.2017 21:37 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =