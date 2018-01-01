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В Бресте встретили первых новогодних туристов обновленного безвизового режима
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1 Января 2018 21:03

В Бресте встретили первых новогодних туристов обновленного безвизового режима

На железнодорожном вокзале хлебом-солью чествовали семью из польского города Бяла-Подляска. Родители с ребенком предоставили паспорта, страховку и миграционную карту. Оформление заняло несколько минут. Первым гостям 2018 года также вручили книгу о достопримечательностях города. Отметим, главным условием для иностранцев, которые въезжают в туристско-рекреационную зону "Брест" без визы, является документ от туристической фирмы на покупку тура. Нововведение действует с сегодняшнего дня и разрешает отдыхать без виз уже 10 дней.

Славомир Юфимук, турист (Польша): "Приехали посмотреть на ваши красивые здания, архитектуру. Попробовать национальные блюда. Тут только плюсы. Это здорово, что можно без визы приехать, погулять по городу и просто выпить чашку кофе".

Сергей Жуков, зампредседателя Брестского горисполкома: "По итогам 2017 года экспорт туристических услуг для Бреста составил 3 миллиона 540 тысяч долларов. Безусловно, это сумма внушительная. Это колоссальные вложения в экономику города. Конечно же, с подписанием этого указа Главой государства мы рассчитываем на значительный рывок в этих цифрах".

Пропуск по безвизу разрешен в нескольких погранпереходах Брестской области - для пешеходов, пассажиров поездов и легкового транспорта. Основная нагрузка ляжет на туроператоров. Сейчас лицензии на работу с туристами по упрощенной схеме - имеют 27 организаций региона.

  

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