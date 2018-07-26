В Бресте создали ролик на трех языках для безвизовых туристов

26 Июля 2018

Все больше туристов посещают Брест и Брестcкую область по безвизовому режиму. С начала года эта цифра превысила 7 500 человек. Большинство гостей - из Польши, Литвы, Латвии и Германии. А в помощь иностранцам, которые планируют путешествие, - специальный ролик на трех языках, чтобы понять, что нужно для безвизовой поездки в Беларусь. Вся информация есть и на специальном сайте. К слову, гости Бреста проводят в городе над Бугом в среднем три дня.

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