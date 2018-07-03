В Бресте празднование Дня Независимости началось с церемонии памяти

Жители города возложили венки и живые цветы к обелиску на площади Свободы. Затем церемония продолжилась в Брестской крепости. Жители и гости города склонили головы у Вечного огня, почтили минутой молчания павших защитников цитадели.

И сегодня же на территории Брестской крепости работала своеобразная машина времени, которая перенесла посетителей в сражение 1812 года и Великую Отечественную. Здесь открылся молодежный патриотический центр. Здание, где в начале прошлого столетия был штаб 125-го стрелкового полка, отреставрировали, максимально сохранив дух уникального места.