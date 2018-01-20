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В Бресте появился детский квартал
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20 Января 2018 12:07

В Бресте появился детский квартал

В Бресте на улице Васнецова появился детский квартал. Это 5 домов семейного типа, в которых сейчас живут и воспитываются 29 мальчиков и девочек. Большинство из них - социальные сироты. Обустройство пятого коттеджа завершилось недавно. Новоселами стали родители-воспитатели Андрей и Юлия Гуляевы. У них есть опыт воспитания детей, в том числе, оказавшихся без опеки родных. Поздравить новоселов пришли городские власти и соседи.

Строительство детских домов семейного типа в Бресте продолжится. Шестой по счету коттедж появится на улице Высоковской.

  

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