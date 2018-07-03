День Независимости сегодня празднует вся Беларусь. В Бресте главной площадкой стала легендарная цитадель. Здесь прошла акция памяти. Ведь мужество и подвиг защитников крепости не забыты.

Гуляния проходят в парках, на пешеходной улице Советской. Виктория Потоня из Брестской крепости.

В Бресте День Независимости по традиции начался с акции памяти. Живые цветы и венки легли на площади Свободы к обелиску в честь освободителей. Затем церемония продолжилась в Брестской крепости-герое.

Склонить голову перед подвигом защитников цитадели пришли ветераны, представители власти, духовенства, молодежь. У Вечного Огня павших героев почтили минутой молчания.

Николай Гренёв, ветеран Великой Отечественной войны: "То, что показывают в фильмах, это не всё, что было в действительности. Гораздо это было всё серьезнее".

Руслан Юхневич, житель г. Минска: "Чувствуется действительно гордость, что мы независимо отстояли свою независимость в такой тяжелой войне. Хотелось бы пожелать нашему государству процветания, благополучия и чтобы увеличилась рождаемость в стране!"

Сегодня в Брестской крепости открылся молодежный патриотический центр с интерактивной площадкой. До войны здесь располагался штаб 125 стрелкового полка. Здание с почти вековой историей отреставрировали, максимально сохранив дух уникального места. Центр способен принимать слеты и реконструкторские клубы, в том числе из-за рубежа. Здесь же планируют создать и крупнейшую в стране площадку для лазертага.

Петр Пицко, заведующий молодежным патриотическим центром: "Земля и само здание - это уже сам по себе музей. Здесь будут проходить уроки истории на конкретных примерах, где каждый может не только увидеть на картинке, но и потрогать оружие бойцов того времени, примерить их форму, пожить их жизнью".

Молодежный патриотический центр - это часть крупного проекта. Постепенно будут отреставрированы сооружения всего Кобринского укрепления крепости.

Гуляния продолжаются в разных уголках города. Это и спортивные состязания, конкурсы, концерты, город мастеров. Ну, а вечером состоится большой концерт на главной площади Бреста с участием финалистов регионального музыкального проекта "Дебют с оркестром".