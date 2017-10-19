В Борисовском районе десятки населенных пунктов используют некачественную воду

18 Октября 2017 21:05

Тема ЖКХ - ее совершенствование и развитие - на этой неделе вновь будет звучать на высшем уровне. В пятницу Президент примет участие в семинаре, где вместе с руководителями органов госуправления обсудит вопросы снижения затрат в отрасли и повышения качества обслуживания населения. Откроется республиканский семинар уже завтра, тогда же пройдут и практические занятия по различным направлениям в сфере ЖКХ. Обратятся участники и к мировому опыту. Кстати, о нюансах в разных странах мы ежедневно рассказываем в "Панораме".

Детально рассматриваем и частные проблемы. Как, например, ситуация в Борисовском районе. Здесь десятки населенных пунктов используют некачественную воду. К такому заключению пришла милиция. Прокуратурой района возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора предприятия "Борисовводоканал". По данным ОБЭП, каждая восьмая артезианская скважина в регионе оказалась ненадлежащего качества. В некоторых случаях показатели превышали допустимые нормы в несколько раз. Можно ли использовать такую воду, и самое главное - что делать, если в вашем доме ее качество оставляет желать лучшего. Владимир Королев провел свое расследование.

По данным ОБЭП, ненадлежащее качество воды зафиксировано в каждой восьмой скважине Борисовского района на территории семи сельсоветов - Лошницкого, Велятичского, Гливинского, Метчанского, Зачистского, Пересадского и Неманицкого.

Проблемы с низким качеством воды жители деревни Житьково испытывают не один год. С тех пор, как местный водоканал переключил деревню на новую скважину. Вода непригодна для питья, уверяют соседи. Но поделать с этим ничего не могут.

С осени эта вода питает и местную школу, многие родители опасаются за здоровье детей. Вода постоянно имеет привкус железа, но самое страшное - это запах.

Действительно ли такая вода влияет на здоровье - медики сказать не могут. Но точно ОБЭП констатирует, что директор водоканала знал о проблеме, поскольку организация периодически проводит анализ скважин. Знал, но ничего не предпринимал. А вместо того, чтобы проводить замену оборудования, закрывал глаза и исправно выставлял потребителям счет за воду по прежним тарифам. В некоторых случаях показатели нитратов превышали допустимую норму в несколько раз, а такая вода серьезно могла повлиять на здоровье.

Сергей Босько, официальный представитель УВД Миноблисполкома: "Зная об этом, что вода не надлежащего качества, не информировал ни санэпидемстанцию, ни потребителей этой воды. Чем причинил ущерб сумме более чем на 18 тысяч рублей. Была проверена вода на более чем 150 скважинах района - это практически все артезианские скважины. И на 18 из них было установлено, что вода ненадлежащего качества".

В милиции просят население Борисовского района откликнуться на проблему. Если вода мутная, имеет неприятный запах или посторонние примеси, позвонить в ОБЭП. Телефоны на экране.

В санстанции утверждают, что об этой проблеме им стало известно лишь от нашей съемочной группы. Ни один человек из деревни к ним не обращался. И лишь сегодня центр гигиены и эпидемиологии взял воду на пробу. За последние несколько лет это уже третья скважина, которая питает деревню Житьково. Старая себя исчерпала. В 2013-м открыли другую. Но когда там число нитратов превысило допустимое, ее также закрыли. С 2015 года деревню питает новая скважина глубиной 90 метров. В ней незначительно превышено содержание железа, но этот показатель допустим по нормам и неопасен.

Вопрос еще может быть в трубах, которые доставляют воду из скважины. Не исключено, что повышенное содержание железа из-за них. В водоканале утверждают, что в планах строительства специальной станции обезжелезивания.

Леонтий Шаповал, директор КПУП "Борисовводоканал": "Это присутствует не только в этом населенном пункте - в ряде крупных населенных пунктов - Лошница, Зембин. Зачистье, где в воде растворенное железо превышает санпиновскую норму - 0,3 мг/литр, где доходит до 1. В Житьково она была 0,8. Понимая эту проблему, мы в этом году заканчиваем строительство станции обезжелезивания в Лошнице. Зембин впереди, Зачистье, в том числе и Житьково, мы планируем строительство станции обезжелезивания. В 2018 году мы будем проектировать, в 2019-м планируем построить станцию обезжелезивания".

По результатам проверки воды в деревне Житьково специалисты разработают рекомендации по проведению соответствующих мероприятий. А пока приходится пользоваться бутилированной водой.