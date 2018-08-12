В Бобруйске прошла акция "Мы - вместе!"

В Бобруйске акция "Мы - вместе!" объединила активистов профсоюзного движения, звезд эстрады и просто всех желающих. Они облагораживали территорию и красили игровую площадку детского сада №7. В многофункциональном центре оказывают медпомощь не только жителям Бобруйска, но и пяти прилегающих районов. Кроме этого, артисты подготовили праздничную программу. Бесплатный концерт от Ольги Плотниковой, Алексея Хлестова и многих других собрал около тысячи зрителей. В этом году акция проходит под лозунгом "С большой любовью к малой родине". Поэтому в центре внимания сегодня те, кем гордится район - трудовые династии, спортсмены, творческие деятели и талантливые дети.