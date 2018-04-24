В Березинском районе прошла "Экстренная эстафета"

24 Апреля 2018 18:03

Лучше предвидеть, чем ликвидировать. В Березинском районе проверяют готовность всех служб к чрезвычайным ситуациям. В комплексных учениях задействованы спасатели, милиция, медики, дорожные службы - всего 33 организации. В течение трех дней они будут отрабатывать внештатные происшествия в теории и на практике. Сценарии разные: от обвала моста до утечки газа. Моя коллега Юлия Токарь отправилась на учения.

Из-за урагана сильный ветер не пожалел деревьев и несколько повалил на дорогу. В результате - затор и ДТП с участием школьного автобуса, который едва не съехал в кювет. Есть пострадавшие. По такому сценарию начались учения.

Чтобы не произошло возгорания автобуса, вокруг в первую очередь создают пенную подушку безопасности. Пока медики оказывают помощь, спасатели ликвидируют последствия стихии.

В таком чрезвычайном случае только слаженная работа подразделений всех спецслужб будет успешной.

В компрессорной на заводе произошла авария с выбросом аммиака. Химическое вещество очень опасно, поэтому счет идет на минуты.

На территории Минской области таких химически опасных объектов два десятка. Поэтому лучше предвидеть ситуацию и оперативно среагировать, чем ликвидировать в реальности.

Такие масштабные комплексные учения в каждом районе проводятся раз в семь лет. Задействуют спасателей, милицию, медиков, дорожников - все подразделения спецслужб. Еще два дня в Березинском районе они будут отрабатывать внештатные происшествия: обвал моста и утечку газа. А в июне "Экстренную эстафету" примет Жодино.