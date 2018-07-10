В Белтелерадиокомпании состоялась встреча председателей двух крупнейших медиахолдингов Беларуси и Кыргызстана

Кыргызстан заинтересован в развитии отношений с Беларусью на всех уровнях, в том числе в медиасфере. Сегодня состоялась встреча председателей двух крупнейших медиахолдингов обеих стран. Во время переговоров обсуждались технические возможности телецентров, перспективы стажировки специалистов. Особый интерес у кыргызских коллег вызывают предстоящие Европейские игры, которые в 2019 году будет принимать Беларусь. И главная телерадиовещательная корпорация Кыргызстана заинтересована в приобретении прав на трансляции. Обсуждались также возможности обмена видеоконтентом.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Большой интерес к любым видеоматериалам, которые рассказывают о нашей стране, к видеороликам, к документальным фильмам, к специальным репортажам, и все это у нас есть. В ближайшее время, я думаю, мы передадим их кыргызской стороне для того, чтобы они показали там у себя на телеканалах. Ну, а мы, соответственно, получим от кыргызской стороны материалы об их стране, и я думаю, это будет не только важно с какой-то идеологической точки зрения, но и поспособствует, во-первых, развитию туризма".

Илим Карыпбеков, Генеральный директор Общественной телерадиокорпорации Кыргызстана:

"Учиться друг у друга. Потому что я вижу, что у наших сотрудников есть много чему научиться у вас, и в то же время наша телерадиокорпорация может предоставить много интересного и нового в виде опыта для ваших сотрудников. Хочу поблагодарить и руководство вашего канала, и руководство в целом страны за тот вклад, который делается в белорусскую телерадиокорпорацию".

В сентябре этого года в живописном уголке Кыргызстана у озера Иссык-Куль состоится заседание Совета руководителей телерадиоорганизаций государств - участников СНГ, в составе которого и Белтелерадиокомпания. Также туристов и спортсменов Беларуси наши зарубежные коллеги пригласили к участию в ІІІ Всемирных играх кочевников. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей сообщила заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.





Айнура Темирбекова, замминистра культуры, информации и туризма Кыргызстана:

"Мы надеемся увидеть белорусских участников на наших замечательных мероприятиях. И мы ожидаем встречу с руководителями ваших Министерства информации, Министерства культуры, надеемся выстроить взаимодействие и, конечно же, в первую очередь пригласить спортивную делегацию для участия в спортивных мероприятиях, творческую делегацию для участия в этнокультурном фестивале "Вселенная кочевников".

В Кыргызстане хорошо знакомы и с нашим Международным фестивалем искусств "Славянский базар". Уже традиционно дружеская страна выдвигает своего участника на конкурс исполнителей эстрадной песни. А в этом сезоне гости решили лично поприсутствовать на торжественной церемонии открытия, которая состоится 12 июля.