В белорусско-польском приграничье будет развиваться дорожная инфраструктура

Соглашение вчера в Бресте подписали главы транспортных ведомств двух стран. Документ урегулирует вопросы содержания мостов на общих участках границы и в пунктах пропуска.

Анатолий Сивак, Министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Нам необходимо развивать инфраструктуру, которая объективно уже устарела. В первую очередь, это мостовые сооружения. Первый мост - в Домачево. Объект достаточно проблемный. Мы пришли к тому, что дальше ремонтировать его нельзя, нужно строить рядом современный, с большим количеством полос".

Анджей Адамчик, Министр инфраструктуры Польши:

"Мы также рассматриваем новый проект "Брест - Тересполь". Это строительство дополнительного моста через Западный Буг. Наши железнодорожные пути можно использовать эффективнее, на благо экономик Польши и Беларуси. И чтобы это узкое горлышко на границе не стало препятствием в развитии Шелкового пути из Азии в Европу".

Обсуждение строительства третьего моста в переходе Брест - Тересполь уже началось. Проект позволит увеличить пропускную способность в сутки с 14 до 40 пар поездов.